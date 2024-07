È stato ritrovato il bimbo di quasi due anni che era scomparso questa mattina intorno alle 11 a Locorotondo (Bari).

Il piccolo era in una strada a circa 5 chilometri dalla casa di famiglia, da dove si era allontanato. Una volta recuperato, è stato portato in ospedale per accertamenti, è in buone condizioni. Ha solo qualche escoriazione al viso.

Per tutto il pomeriggio decine di persone tra volontari, carabinieri e polizia locale lo avevano cercato, anche con i droni, dopo che la mamma aveva dato l’allarme quando si era accorta che il figlioletto non era più in cortile a giocare.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata