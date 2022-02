Nel corso di una lite tra due ucraini, avvenuta in un’area di servizio tra Rovato e Palazzolo, nel Bresciano, un 47enne filorusso originario del Donbass ha accoltellato un 34enne.

Entrambi autotrasportatori, si sono incontrati nell’autogrill e hanno cominciato a discutere sulla guerra in Ucraina. La vittima è stata colpita da un fendente dall’altezza dei reni. Soccorso, l’uomo è stato portato agli Spedali civili di Brescia, dove è ricoverato in condizioni gravi ma non corre pericolo di vita.

Sulla vicenda indaga la polizia.

(Unioneonline/s.s.)

