Una lite tra due studenti di 15 anni è sfociata in un accoltellamento al liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria.

Secondo una prima ricostruzione i due ragazzi, compagni di classe, hanno avuto un alterco per futili motivi (forse una ragazzina contesa) all’interno dell’aula, a un certo punto uno di loro ha estratto un coltellino svizzero colpendo al dorso il coetaneo con tre fendenti. Il giovane ferito è stato accompagnato in ospedale dal padre subito avvertito dalla scuola, non è in pericolo di vita, la piccola lama del coltellino ha fatto sì che non venissero colpiti organi vitali. L’altro ragazzo è stato denunciato alla Procura per i minori che nelle prossime ore, dopo che i carabinieri avranno ricostruito l’esatta dinamica, valuterà se indagarlo per lesioni gravi o se ci siano gli estremi per l’accusa di tentato omicidio.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, i parenti della vittima sono giunti sul posto infuriati, aggredendo sia il ragazzo autore dell’accoltellamento che il professore, che non si era accorto di nulla.

(Unioneonline/L)

