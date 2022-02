Lite per un ragazzo conteso finisce in tragedia nel quartiere di Torbellamonaca, a Roma.

Una ragazzina di 14 anni ha accoltellato una di 17 in strada al culmine di una violenta lite per un ragazzo. La minorenne ferita è stata trasportata in codice rosso in ospedale, è in condizioni molto gravi.

La 14enne invece è stata rintracciata dagli inquirenti e si trova in commissariato in stato di fermo.

La lite, come detto, sarebbe partita per futili motivi, un ragazzo conteso tra le due minorenni. Poi l’accoltellamento e l’intervento dell’ambulanza e della Polizia. Diverse volanti sono giunte sul posto.

(Unioneonline/L)

