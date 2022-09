Sono 12.082 i nuovi contagi da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 17.154.

Le vittime nelle 24 ore sono 32, in calo rispetto alle 38 di ieri.

Il tasso di positività è al 12,4%, sostanzialmente stabile rispetto al 12,2% di ieri.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 150 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in più di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 21.

I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.474 nelle ultime 24 ore, 126 in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi sono 426.951, rispetto a ieri 1.229 in più.

(Unioneonline/l.f.)

