Un italiano di 24 anni è in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato da un 22enne di origine pakistana.

E’ accaduto a Roè Volciano, in provincia di Brescia.

Secondo le prime ricostruzioni il 22enne avrebbe aggredito il 24enne per qualche attenzione di troppo che quest’ultimo avrebbe rivolto a sua sorella. In particolare, il 22enne riteneva il 24enne “troppo grande” per corteggiare la ragazza e quindi avrebbe deciso di dargli una lezione per tenerlo alla larga.

Nel corso della lite, l’aggressore ha prima colpito a calci e pugni il giovane italiano e poi ha tirato fuori un coltello, sferrando al “rivale” almeno due fendenti, colpendolo al collo e alla schiena.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine con il personale sanitario del 112.

Il 24enne è stato così soccorso e portato in ospedale con l’elicottero, dove è stato ricoverato.

Sull’accaduto indagano i carabinieri.

