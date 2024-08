Covavano da tempo i sospetti su padre Andrea Melis, il sacerdote originario di Cagliari arrestato a Genova con l’accusa di pedofilia. Ma gli unici a presentare denuncia sono stati i genitori del chierichetto che per tre anni, fin da quando ne aveva 13, aveva subito le attenzioni ossessive del sacerdote. Sfociate, si scoprirà poi, in una presunta relazione sessuale: il prete, intanto, era arrivato a proporre di «poter portare con lui» il ragazzo, «in vacanza in Sardegna». Mentre lo riempiva di regali costosi.

Questo è solo uno dei dettagli dell’inchiesta – riportati dal Corriere della Sera – sul parroco di origine sarda che potrebbe aver molestato almeno sette ragazzini, fra chiesa e scuola elementare. In tre casi i fatti sono formalmente contestati nell’ordinanza che dispone gli arresti domiciliari, per altri sono in corso accertamenti. Alcuni sono anche ex allievi della stessa scuola, che ricevevano sigarette elettroniche, birre e bibite energetiche, abbigliamento di marca, mancette in denaro. In cambio padre Melis esigeva carezze, massaggi, baci rubati e la promessa di non dire nulla ai genitori. Ma qualcuno ha deciso di parlare.

Ed è emerso che più di un genitore immaginava che qualcosa non andasse: i figli tornavano a casa con felpe e abiti griffati e non sapevano spiegarne la provenienza. La voce sulle presunte tendenze del parroco aveva cominciato a circolare. Uno dei ragazzi gli aveva detto: «Sanno che sei un pedofilo, verranno a cercarti». Per tre anni, almeno, non è successo.

