«Voglio esprimere sincere condoglianze alla famiglia e agli amici della scrittrice Michela Murgia. Era una donna che combatteva per difendere le sue idee, seppur notoriamente diverse dalle mie, e di questo ho grande rispetto». Lo ha scritto su Twitter la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in ricordo della scrittrice scomparsa.

La premier era stata uno dei bersagli di Murgia in occasione dell’intervista rilasciata per annunciare la sua malattia terminale: «Spero solo di morire quando Giorgia Meloni non sarà più presidente del Consiglio perché il suo è un governo fascista», aveva detto l’intellettuale.

Il suo desiderio non è stato esaudito. E oggi arriva il messaggio di cordoglio della leader di Fratelli d’Italia. I funerali si svolgeranno domani, 12 agosto, alle 15,30 nella chiesa degli Artisti di Roma.

(Unioneonline/E.Fr.)

