Maxi sequestro di 100 chili di cocaina purissima in Friuli.

Lo ha eseguito la Guardia di Finanza di Udine in un immobile abbandonato di un comune della provincia, Aiello del Friuli.

A far scoprire l’ingente quantitativo di droga una segnalazione ai Vigili del fuoco per una sospetta fuga di gas nell’abitazione. I pompieri, giunti sul posto, hanno ritrovato diverse bombole di gas incustodite, taniche di benzina e documentazione contabile. Quindi hanno allertato i finanzieri, che grazie al fiuto di un cane antidroga hanno trovato la cocaina.

I militari della Gdf sono intervenuti per identificare e rintracciare il proprietario dell’immobile ed intimargli di rimuovere prima possibile le bombole per mettere l’area in sicurezza, ma i Baschi Verdi, con l’ausilio del giovane pastore tedesco Ghiom, hanno trovato 100 panetti di droga stipati in cinque scatoloni.

Nell’abitazione dismessa è stato trovato anche altro materiale edile, vecchi arredi da bar, elettrodomestici, pneumatici usati e contenitori vari.

La sostanza, opportunamente tagliata, avrebbe consentito di realizzare circa 500mila dosi, generando ricavi per 30 milioni di euro.

La droga e l’immobile sono sotto sequestro, mentre si indaga per individuare i responsabili, l’origine e la destinazione finale della cocaina.

