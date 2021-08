Sono 7.162 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 5.273. Altre 69 persone hanno perso la vita, in aumento rispetto alle 54 di ieri. Un numero così elevato di vittime non si registrava da giugno.

Con 226.423 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 238.073), il tasso di positività è del 3,1%, in crescita rispetto al 2,2% di ieri.

Ancora in crescita la pressione sugli ospedali. In terapia intensiva ci sono 442 pazienti, 19 in più di ieri con 50 nuovi ingressi (ieri erano 49). Le persone ricoverate nei reparti ordinari con sintomi sono 3.559, 87 in più rispetto al dato di 24 ore fa.

La buona notizia è che calano per la prima volta dal 15 luglio gli attualmente positivi al Covid in Italia, che sono oggi 128.782. Si registra un decremento di 334 unità rispetto a ieri.

Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.456.765. i morti 128.579. I dimessi e i guariti sono invece 4.199.404, con un incremento di 7.424 rispetto a ieri.

