Sono 78.313 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, il numero più alto registrato dall’inizio della pandemia e più del doppio di quelli registrati nel precedente aggiornamento (30.810).

Le nuove vittime accertate, secondo i dati del ministero della Salute, sono 202 (ieri 142).

Sono invece 1.034.677 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 343.968), per un tasso di positività in lieve calo, al 7,57% (contro l’8,9% di ieri). È la prima volta da inizio emergenza che il numero di test eseguiti in Italia supera quota un milione.

Per quanto riguarda gli ospedali, sono attualmente 1.145 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 19 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in ospedale sono invece 119. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.089, ovvero 366 in più.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi, ripartiti per regione:

Lombardia: 28.795

Veneto: 7.403

Campania: 7.181

Emilia-Romagna: 3.427

Lazio: 4.288

Piemonte: 7.933

Sicilia: 2.819

Toscana: 4.453

Puglia: 1.957

Friuli Venezia Giulia: 737

Liguria: 1.146

Marche: 1.098

Calabria: 1.091

P.A. Bolzano: 500

Abruzzo: 696

Sardegna: 455 (Il bollettino)

Umbria: 2.717

P.A. Trento: 894

Basilicata: 446

Molise: 24

Valle d'Aosta: 253

(Unioneonline/l.f.)

