Per fine luglio potremmo togliere le mascherine. Almeno all’aperto.

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Ospite di Un Giorno da Pecora su Radio Rai 1, ha affermato: “I dati sono in netto miglioramento, sia quelli relativi alla pandemia che ai vaccini. Giugno sarà un mese importante, arriveranno 25 milioni di dosi e penso che già a fine luglio/agosto saremo di fronte a uno scenario che ci permetterà di togliere la mascherina all’aperto”.

Per eliminarla anche al chiuso invece “ci vorrà ancora maggiore precauzione e prudenza, ci arriveremo passo dopo passo, la situazione deve essere sempre monitorata”.

Riguardo l'andamento delle vaccinazione, Costa spiega: "Dobbiamo completare over 60 e over 70 nel più breve tempo possibile, e poi dovremo rapportarci anche con quei cittadini che non intendono vaccinarsi, anche mettendo in atto delle iniziative legate al green pass. Se andremo a limitare accessi ad eventi solo a chi sarà vaccinato, avrà contratto il Covid o avrà fatto il tampone, ecco che l'elemento della vaccinazione potrebbe diventare elemento di stimolo".

Inoltre Costa, riguardo alla vaccinazione in vacanza, ha osservato che "è possibile se tutto passa attraverso un accordo tra le regioni. Certo non possiamo rincorrere i turisti che fanno un weekend ma di fronte a soggiorni lunghi sicuramente è un' ipotesi percorribile, ci deve però esser un accordo".

