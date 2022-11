Il Tribunale di Como ha condannato il cardinale Angelo Becciu a risarcire monsignor Alberto Perlasca, ex capo dell'Ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, e l'amica di quest'ultimo, Genoveffa Ciferri, rilevando nei confronti del porporato un "abuso dello strumento processuale" nella causa intentata contro i due per danno non patrimoniale da reato (atti persecutori), istanza che il Tribunale ha rigettato.

Becciu è stato condannato a rifondere le spese processuali a Perlasca e alla Ciferri (oltre 20mila euro ciascuno) e a risarcire per il danno subito Perlasca, testimone-chiave nel processo sui fondi della Santa Sede, per 9mila euro.

