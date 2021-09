Grave lutto in famiglia per Luca e Nicola Zingaretti e per la loro sorella Angela: è morto a Roma il padre Aquilino.

E’ stato Luca a dare la notizia, con un toccante post su Instagram, dove si legge: “Stamattina nostro padre se ne è andato...E' stato un papà magnifico e un uomo speciale. A noi piace pensarlo felice per aver ritrovato la sua adorata Mimmi".

Il riferimento finale è alla madre dell’attore e del governatore del Lazio, Emma Di Capua, detta appunto Mimmi, morta nell’ottobre del 2020 all’età di 85 anni.

