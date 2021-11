Una giovane donna è stata trovata morta in un parco a Reggio Emilia, accoltellata alla gola.

Sul posto sono giunti i carabinieri con il pm di turno e il medico legale, che hanno subito aperto un’inchiesta per omicidio. L’ex compagno, sospettato, è stato portato in caserma.

La vittima è una 34enne di origine peruviana ma residente a Reggio Emilia: la profonda ferita d’arma da taglio al collo ha subito portato gli investigatori a propendere per l’omicidio. Poi gli accertamenti hanno tolto ogni dubbio.

Il delitto è avvenuto tra ieri sera e questa notte. Il tragico ritrovamento, il corpo era riverso a testa in giù, è avvenuto stamani verso le 10 in un giardino pubblico in via Patti.

Un uomo sospettato è stato portato in caserma per essere interrogato, è l’ex compagno della vittima.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata