Giallo in un appartamento a Roma Sud, quartiere San Paolo, dove è stato trovato il corpo senza vita di una donna di 41 anni. A fare il ritrovamento, allertati da una segnalazione, sono stati i sanitari del 118.

Sul posto sono poi intervenuti gli agenti del Reparto Volanti, la Squadra Mobile, gli uomini deo commissariato San Paolo e la Polizia scientifica per effettuare una serie di rilievi.

Le indagini sono in corso e al momento nessuna pista è esclusa. Stando a una prima ricostruzione la donna viveva in una condizione di disagio sociale. Gli investigatori stanno ricostruendo gli ultimi contatti e hanno ascoltato anche l’ex compagno per chiarire i contorni del giallo.

Fondamentale sarà l’esito dell’autopsia, al momento infatti non è nota la causa del decesso.

(Unioneonline/L)

