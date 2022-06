Cinque anni, 3 mesi e 10 giorni.

È la condanna inflitta a un medico di 67 anni, residente in provincia di Pistoia, accusato di aver somministrato per finta vaccini anti-Covid a 60 pazienti per consentire loro di ottenere il green pass.

La sentenza è stata emessa del gup di Pistoia al termine del giudizio abbreviato.

Il medico era accusato di peculato, falso e truffa ed è stato anche condannato al pagamento di una provvisionale di 20mila euro a ciascuna delle parti civili. Ovvero: l'Ordine dei medici di Pistoia, l'Asl toscana e lo Stato.

Il pm aveva chiesto per il medico una condanna a 4 anni di reclusione in virtù del fatto che era incensurato, per la tenuità del danno patrimoniale e per la collaborazione con l'autorità giudiziaria.

In seguito all'inchiesta, a fine dicembre 2021, Calvani, che aveva ambulatori a Marliana, Maresca e Abetone, era finito agli arresti domiciliari.

Le indagini dei carabinieri erano partite da Prato, dalla denuncia di una mamma preoccupata per il figlio ventenne, non coperto da vaccino perchè convinto no-vax. Gli accertamenti avrebbero fatto poi emergere un “giro” di green pass fasulli rilasciati a pazienti di alcune città della Toscana.

(Unioneonline/l.f.)

