Sparatoria in un palazzo di Firenze. Il bilancio è di due feriti.

Si tratterebbe di due uomini, entrambi italiani, che hanno esploso colpi d’arma da fuoco l’uno all’indirizzo dell’altro.

La scena da Far West è avvenuta in via Baracca, sulle scale condominiali.

Dopo l’allarme, i due feriti sono stati portati all'ospedale Careggi, dove sono stati ricoverati. Uno è in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno dato il via alle indagini per fare piena luce sull’accaduto, coordinati dal pm di turno.

