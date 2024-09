È agli arresti domiciliari per omicidio stradale la 44enne che ieri, alla guida di una Mercedes, ha travolto a Lido di Camaiore (Lucca) sei persone, tra cui due ragazze tedesche di 18 e 19 anni, in vacanza in Versilia, che sono morte sul colpo.

Da quanto appreso la conducente, che vive a Viareggio, sarebbe risultata negativa ai test di alcol e droga a cui è stata sottoposta. In ospedale sono finite altre cinque persone, una è in condizioni molto gravi.

Straniere anche le altre quattro persone investite – sarebbero tre di nazionalità francese e una tedesca -, la più grave portata in codice rosso in ospedale. In ospedale portata anche l'automobilista per gli esami tossicologici, risultati negativi, e un'altra donna che viaggiava con lei sulla Mercedes, che era in stato di choc.

Sulla dinamica di quanto accaduto, in base alle ricostruzione fatta nell'immediatezza, sembra che la 44enne, mentre viaggiava lungo via Italica, avrebbe bucato due incroci a tutta velocità. Ma gli investimenti sarebbero avvenuti dopo che la Mercedes sarebbe salita sul marciapiede, travolgendo le due ragazze per prime e poi le altre persone e buttando giù anche un palo. Su cosa possa essere accaduto proseguono gli accertamenti della polizia stradale. La donna, in base a quanto emerso, sarebbe apparsa in stato confusionale e, secondo quanto riferito dalla stampa, avrebbe detto di non aver fatto nulla e di non ricordare nulla.

