L’annuncio del Dpcm che rende obbligatorio il Green pass per accedere a locali al chiuso, piscine, palestre, eventi e manifestazioni sportive innesca subito un’impennata delle prenotazioni per ricevere il vaccino anti-Covid.

La conferma arriva dal generale Francesco Figliuolo, commissario per l’emergenza pandemica. "Oggi – ha annunciato Figliuolo – abbiamo registrato un incremento delle prenotazioni che va da un +15% a +200% a seconda delle regioni. In Friuli Venezia Giulia abbiamo registrato addirittura un +6.000%".

Figliuolo ha anche fatto il punto sulla campagna vaccinale, sottolineando che si sta procedendo con 500mila vaccinazioni al giorno. "La macchina viaggia al 100%", ha commentato.

"Ora avremo un altro vaccino a disposizione per i giovani", ha proseguito il commisario. “Vaccinarsi è importante per ridurre la circolazione del virus ma anche per tornare a scuola in presenza, un elemento importantissimo per la vita sociale dei ragazzi".

