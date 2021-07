L’effetto Draghi si fa sentire, su entrambe le sponde.

Piazza Castello a Torino questa sera si è riempita per il No paura day, manifestazione lanciata due giorni fa via Internet e rinvigorita dal decreto odierno.

I manifestanti protestano contro l’obbligo vaccinale e il Green pass, ritenuto “una forma di controllo” della popolazione.

"La Digos ha contato 2mila persone, quindi siamo almeno il doppio”, ha detto uno speaker da un furgone, scandendo il grido “libertà”, mentre i manifestanti urlano “No green pass”.

“Facciamo vedere a tutti cosa vuol dire essere uomini liberi”.

In Liguria invece è boom di prenotazioni, ha annunciato il governatore Giovanni Toti: “Da due ore a questa parte, da quando Draghi ha parlato, le prenotazioni dei vaccini in Liguria sono tornate a schizzare a 5.000 in due ore. Quindi credo che l'obiettivo che il presidente del Consiglio voleva ottenere l'abbia ottenuto".

"La nota stonata - continua Toti - è però quella sulle discoteche, uniche a rimanere chiuse anche per chi si è vaccinato”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata