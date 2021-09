Ora è ufficiale. E’ arrivato il via libera del Comitato tecnico scientifico alla terza dose del vaccino anti-Covid per gli over 80 e gli ospiti delle Residenze sanitarie assistite.

Gli esperti del governo hanno invece rinviato la decisione sull’estensione della terza dose anche al personale sanitario, perché non si tratta di soggetti fragili e non c’è l’urgenza.

Secondo l’ultimo report del governo sono 4.562.910 gli ultraottantenni in Italia, di questi 4.223.086 sono già completamente vaccinati, mentre sono 243.117 quelli che non hanno fatto ancora una dose.

Gli over 80 (compresi quelli residenti nella Rsa) si aggiungeranno a quanti al momento possono già chiedere la teza dose: si tratta di circa tre milioni tra immunocompromessi, trapiantati e malati oncologici con determinate specificità.

Per la terza dose verranno utilizzati solo i vaccini a mRna al momento approvato in Italia, dunque Pfizer e Moderna.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata