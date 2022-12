Il trasporto d’urgenza a Baggiovara non è servito a salvare la vita di una donna che, dalle prime informazioni, sarebbe stata sbranata da due cani, sembra di sua proprietà.

Nell’abitazione della 68enne, a Concordia (Modena), sono intervenuti i Vigili del fuoco con varie squadre e il 118 ma le ferite sono apparse subito gravissime e la pensionata è morta durante il trasferimento in ospedale.

I due rottweiler l’hanno aggredita per cause da chiarire, sono in corso gli accertamenti da parte di carabinieri e Polizia locale.

