Un’associazione a delinquere finalizzata a procurare documenti falsi per ottener permessi di soggiorno in Italia è stata sgominata dai Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Napoli. La banda era composta da afghani, pakistani e italiani che agivano dietro compenso in favore di cittadini di nazionalità pachistana, indiana, tunisina, marocchina, afghana, ucraina e russa oltre che provenienti da aree extracomunitarie considerate a rischio terroristico.

I militari hanno notificato, a vario titolo, un arresto in carcere, due ai domiciliari e 11 obblighi di dimora per associazione a delinquere finalizzata a favorire l'immigrazione clandestina, falso ideologico e materiale.

Sotto sequestro è finito anche un internet point.

