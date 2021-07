Sono ore di riposo per Papa Francesco, che sta trascorrendo il suo terzo giorno di degenza al policlinico Agostino Gemelli, dopo essere stato operato domenica per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Un intervento in seguito al quale il Pontefice ha “reagito bene”.

Sono sempre abbassate le tapparelle bianche delle tre finestre al decimo piano dove si trova il Santo padre; gli stessi locali che, in passato, avevano ospitato Giovanni Paolo II.

Alle dodici è stato rilasciato il bollettino sulle sue condizioni di salute: "Sua Santità ha riposato bene durante la notte. Questa mattina ha fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e si è alzato per camminare. Il decorso post-operatorio è regolare. Gli esami di controllo di routine sono buoni", ha fatto sapere il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni.

Oltre a questo, tutto ciò che filtra è solo un laconico "il Santo Padre deve riposare".

Non sono infatti previste visite né di ecclesiastici né di personalità laiche.

Ad assistere Bergoglio ci sono i suoi due infermieri che si è portato dal Vaticano, fidati collaboratori che vengono proprio dalla scuola del Gemelli.

La degenza del Papa durerà almeno 5 giorni.

(Unioneonline/F)

