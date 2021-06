Alla fine Vincenzo De Luca si “piega” al governo e anche la Campania, da domani, farà ripartire i richiami per i cittadini – anche under 60 – che hanno fatto la prima dose di AstraZeneca.

I convocati sotto i 60 anni riceveranno il mix, con richiamo Pfizer o Moderna, per gli over 60 anche la seconda dose sarà AstraZeneca.

Lo confermano fonti della presidenza della Regione dopo il chiarimento inviato dal ministero della Salute.

"I dati attualmente disponibili, derivanti in particolare da due studi clinici condotti rispettivamente in Spagna e Inghilterra, forniscono informazioni rassicuranti in merito all'efficacia (in termini di buona risposta anticorpale) e alla sicurezza (in termini di accettabilità degli effetti collaterali) sul completamento del ciclo vaccinale, con un vaccino a mRNA, nei soggetti di età inferiore ai 60 anni che abbiano già effettuato una prima dose di vaccino Vaxzevria (ciclo vaccinale misto)", si legga nella missiva

"In particolare - prosegue la risposta resa nota dalla Regione - nello studio inglese (Com-Cov), l'aumento della reattogenicità sistemica dopo la dose boost riportata dai partecipanti ai programmi vaccinali eterologhi rispetto ai programmi vaccinali omologhi, si riferisce ad una maggiore frequenza in termini di effetti collaterali locali e sistemici di grado lieve/moderato e con nessuna ospedalizzazione, che risulta nel complesso accettabile e gestibile. Inoltre, da diverso tempo in Germania, Francia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Canada e più recentemente in Spagna, si sta già utilizzando tale approccio e ad oggi non sono emersi segnali di allarme di vaccino-vigilanza. Pertanto, in relazione al ciclo vaccinale misto nei soggetti al di sotto dei 60 anni di età che hanno già ricevuto una sola dose di un vaccino Vaxzevria, si ribadisce quanto trasmesso con nota e relativo parere del Comitato tecnico scientifico. Da quanto sopra riportato ne consegue l'opportunità di utilizzare un regime eterologo al fine di evitare le pur rare reazioni avverse indesiderate riportate in giovani vaccinati con Vaxzevria. La possibilità poi che venga rafforzata la risposta immune indotta dai vaccini rappresenta un ulteriore elemento a favore dell'adozione di un ciclo vaccinale misto, come già avviene in altri grandi paesi europei e come proposto da Aifa".

De Luca, dopo lo stop definitivo ad AstraZeneca, aveva denunciato la poca chiarezza della istituzioni e detto che in Campania gli under 60 che avevano ricevuto la prima dose AstraZeneca non avrebbero fatto il richiamo, né con Vaxzevria né con un altro vaccino.

