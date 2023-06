Un video caricato sui social fa riaccendere le speranze di trovare Daniele Potenzoni, il disabile con problemi di autismo scomparso 8 anni fa nella metro a Roma.

Del 36enne non si hanno più notizie dal 10 giugno 2015, quando è sparito nel bel mezzo della calca della stazione Termini. Si stava recando con altri pazienti del centro diurno che frequentava all’udienza di Papa Francesco. Stando a quanto ricostruito quel giorno la banchina era piena e quando le porte del mezzo si sono aperte Potenzoni sarebbe salito a bordo mentre gli altri, inclusi i due accompagnatori, sarebbero rimasti a terra. Nonostante la sua storia abbia fatto il giro d’Italia – tra segnalazioni e ricerche senza sosta – il 36enne non è mai stato ritrovato.

Ma ora potrebbe esserci una svolta nelle indagini. A cambiare le carte in tavola è un video postato da una signora sulla pagina Facebook dedicata al ragazzo. La donna lo avrebbe scaricato a sua volta dalla piattaforma Instagram. La famiglia, incredula, è rimasta colpita da quanto visto: la somiglianza con Daniele sarebbe davvero «impressionante»: i capelli radi, il naso storto, le movenze. «Sino a prova contraria è lui», afferma Francesco Potenzoni, il padre. Nel filmato, girato nella radura di un bosco, si vede un uomo con una felpa rossa sdraiato per terra. La qualità – seppur non ottimale – del file consente di apprezzare i dettagli del suo volto e di sentire quello che dice chi sta dietro l’obiettivo: «Ecco l’Arnold Schwarzenegger nel film Terminator».

Secondo la famiglia Potenzoni il figlio «sarebbe finito nelle grinfie di zingari romeni o altre nazionalità che lo portano in giro per chiedere l’elemosina in qualche spettacolo di strada». Nel frattempo si rimette in moto la macchina delle ricerche, pronta – con l’aiuto della Polizia postale – a rintracciare sia l’autore del filmato ch eil luogo nel quale è stato realizzato.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata