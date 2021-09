"Tutte le persone non vaccinate si infetteranno nel giro di due 2 anni”: è una sentenza “senza appello” quella di Andrea Crisanti, ospite ieri sera a Piazzapulita su La7.

Nessun dubbio, dunque, per l’ex consulente nella campagna di screening di massa della Regione Sardegna e direttore del Dipartimento di medicina molecolare all'Università di Padova, che ha dichiarato come la causa dell’inevitabilità dei contagi per chi non è coperto dal vaccino sia nella natura stessa della variante Delta, “che ha un indice di trasmissione superiore a 7”.

"Non c'è la possibilità di scappare dal virus con questo tipo di trasmissibilità, è una questione statistica - ha spiegato - Non voglio spaventare nessuno, ma è l'abc dell'epidemiologia: con un virus con questa trasmissibilità, senza vaccini si infettano tutti in pochissimo tempo”.

“Non capisco chi teme il vaccino e non le conseguenze del virus”, ha ancora aggiunto. “L'obiezione più valida, tra le persone riluttanti a vaccinarsi, è che hanno paura. Io però rimango sempre stupito davanti a queste parole. Come è possibile avere più paura del vaccino che delle conseguenze del virus?”.

“Ci porteremo appresso questo dramma per molto tempo”, ha chiarito. “Le persone che hanno paura del vaccino pensano ‘magari sto attento, con i comportamenti corretti non mi infetto’. Ma non si rendono conto di quanto sia contagioso il coronavirus”.

(Unioneonline/v.l.)

