Sottraeva denaro dai conti delle due società delle quali era contabile e con quei soldi acquistava – secondo gli inquirenti – beni di lusso e si pagava dei viaggi.

La Guardia di finanza di Saronno (Varese) ha arrestato una 52enne per appropriazione indebita pluriaggravata.

A denunciare la donna è stato l’amministratore di una delle due società quando si è reso conto degli ammanchi. In totale sarebbero stati sottratti un milione e 266mila euro.

La contabile, che lavorava per uno studio di commercialista dove le due società avevano sede legale, si sarebbe appropriata di centinaia di migliaia di euro utilizzandoli per ricaricare carte prepagate riconducibili a lei e, in alcuni casi, alla madre. Carte con le quali avrebbe pagato beni di lusso, tra Rolex e borse Louis Vuitton. Per festeggiare il suo 50esimo compleanno la donna si era goduta un viaggio super lusso in Polinesia Francese del valore di 50mila euro (120mila euro quelli spesi per viaggi).

Oltre all’arresto, è stato disposto il sequestro di conti correnti e beni.

