Era ricercato in tutta la Lombardia, il 35enne che questa mattina a Cremona ha ucciso con una coltellata al collo la propria madre. A trovare il corpo di Fatna Moukhrif, 54enne originaria del Marocco, è stato il marito quando è tornato dal lavoro. Ha chiamato subito il 118 ma i soccorsi si sono rivelati inutili.

Il figlio Younes, invece, dopo averla ammazzata si è fatto una doccia, ha indossato abiti puliti e si è allontanato dall’appartamento al quinto piano di una palazzina in un quartiere popolare. È stato individuato in serata e messo in stato di fermo. Vagava da solo nella periferia della città.

La famiglia è di nuovo piombata in una tragedia, come cinque anni fa quando il terzo dei quattro figli si era tolto la vita a 24 anni, lanciandosi dal balcone.

Questa volta non si sa cosa sia accaduto. Younes da tre anni è in cura psichiatrica. Da ore la polizia lo cerca, forse ha preso un treno in direzione Milano.

(Unioneonline/s.s.)

