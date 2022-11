Dopo lo sciame sismico che si è registrato in varie regioni, in particolare nelle Marche, ha chiamato sua madre ad Ancona per sapere se stesse bene. Non avendo risposta si è allarmata e ha avvisato il 112. È stato scoperto in questo modo che la donna era ormai morta da due mesi e il suo cadavere era in camera da letto.

La figlia si era preoccupata dopo aver sentito la notizia del terremoto e ha pensato di telefonare alla mamma. I rapporti tra le due donne erano praticamente inesistenti da tempo, per questioni caratteriali. Solo il sisma ha fatto sì che ci fosse una chiamata. Ma quando non ha ottenuto risposta, la figlia ha fatto scattare l’allarme. Nella casa della 78enne sono entrati i poliziotti che hanno così trovato il corpo senza vita. Nessuno, in questi due mesi, si era accorto della sua assenza: la donna non aveva parenti in città.

