Nelle scorse ore un carico di materiale radioattivo è stato respinto alla dogana commerciale di Como-Brogeda. Lo rende noto l'agenzia delle accise, dogane e monopoli.

Dal controllo dei valori radiometrici effettuato dalla Sezione Operativa Territoriale di Ponte Chiasso su un carico di cascami di ferro provenienti dalla Svizzera in attesa di essere dichiarati all'importazione, sono emersi anomali livelli di radioattività.

Il fenomeno ha indotto immediatamente ad attivare il protocollo di sicurezza, isolando il carico in un'area ben delimitata e interdetta al personale non qualificato, e allertando tutte le autorità competenti in materia di sicurezza e tutela ambientale e della popolazione.

Il Prefetto di Como, su conforme parere dell'Arpa, ha quindi disposto il respingimento del carico al soggetto responsabile dell'invio in Italia, con oneri a suo carico.

"La SOT di Ponte Chiasso nelle prossime ore darà esecuzione all'ordinanza prefettizia, invitando il soggetto obbligato svizzero a "rimuoverlo con tutti gli accorgimenti del caso”.

(Unioneonline/v.l.)

