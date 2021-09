"Finché le disposizioni attuali non saranno modificate, io resterò fuori dalla scuola perché non presenterò nessuna certificazione per entrare e poter lavorare. Se accettassi questo sistema non riuscirei più a guardarvi negli occhi e non avrei più nulla da insegnarvi perché avrei perso la mia libertà e la mia dignità". È un passaggio della lettera che una maestra elementare ha scritto ai suoi alunni che frequentano una scuola in zona Mercato Saraceno, in provincia di Forlì Cesena, e che ha inviato sul gruppo WhatsApp dei genitori.

Ha voluto raccontare direttamente ai bambini perché è contraria al Green Pass e il motivo per cui quest’anno non sarà in classe.

“Per spiegarvi ciò che sto vivendo faccio un paragone con la storia di 'Ribelle', che voi conoscete bene – prosegue l’insegnante -. Mi riconosco in questa lumaca che si allontana dall'abitudinario Paese del Dente di Leone dove farsi domande e pensarla in modo diverso è diventato motivo di esclusione e discriminazione".

“Mi auguro che questa lontananza duri il meno possibile – conclude – è una scelta sofferta e ho tanta nostalgia di voi, del sano assembramento dei vostri corpi e delle vostre intelligenze. Intanto vi abbraccio uno ad uno esortandovi a dare il massimo di voi stessi”.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata