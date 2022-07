Violento pestaggio a Milano, in piazza Duca d’Aosta, di fronte alla Stazione Centrale, davanti a decine di persone.

Un ragazzo nordafricano di 17 anni che stava camminando è stato aggredito e brutalmente picchiato da un senza fissa dimora che frequenta la zona.

A mettere in fuga lo sbandato, che ha gettato in terra in giovane, colpendolo con diversi calci al volto, sono state le urla terrorizzate di una donna.

Il giovane, ferito e grondante sangue, è stato poi soccorso e accompagnato in ospedale. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini.

Il video dell’accaduto, ripreso da un testimone col telefonino, è diventato virale sul web e ha destato indignazione. E anche polemiche.

Nei giorni scorsi l’influencer Chiara Ferragni aveva denunciato l'allarme sicurezza a Milano, dove vive. Il sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala aveva dato rassicurazioni. Ora, dopo quanto accaduto, interviene anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana, chiedendo l’intervento dell’esercito: “Allucinante! Non c'è più tempo da perdere: il ministro Lamorgese, con il sindaco e il Pd, rompano gli indugi. Stop ai tentennamenti: subito in campo, ma davvero in tempi rapidi, un forte contingente dell'Esercito a supporto di Carabinieri e Polizia", le parole del presidente della Regione.

(Unioneonline/l.f.)

