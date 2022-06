Intubato e trasferito d’urgenza in ospedale a Napoli, dove è ricoverato in condizioni gravi. Il piccolo paziente ha 13 mesi e ieri a Furore, nel Salernitano, ha ingerito del liquido insetticida. Il bimbo era in vacanza con i genitori, una coppia romana, in Costiera Amalfitana, che quando si sono accorti di quanto accaduto hanno chiesto subito l’intervento del 118.

L’ambulanza, scortata dai carabinieri per bypassare il traffico dovuto alla Regata Storica delle Repubbliche Marinare, ha trasportato il piccolo al pronto soccorso dell'ospedale "Costa d'Amalfi" di Ravello. Intubato e stabilizzato, è stato trasportato al porto di Maiori e con un elicottero condotto al “Santobono” di Napoli.

