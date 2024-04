Tragedia in un baby parking di Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo: una bambina di 7 mesi è morta nel sonno oggi pomeriggio mentre si trovava in una culla della struttura.

Vano ogni tentativo di rianimazione messo in atto dai soccorritori del 118, allertati quando gli operatori si sono accorti dello stato della piccola.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Tra le prime ipotesi c'è la cosiddetta sindrome della morte in culla.

(Unioneonline)

