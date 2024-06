Accusato di aver abusato della figlia di 12 anni, un uomo è stato arrestato in provincia di Arezzo.

Il padre è stato bloccato dai carabinieri dopo essere scappato dall’abitazione di famiglia con l’altro figlio, un bimbo di 8 anni. La piccola è ricoverata in ospedale, secondo il protocollo di codice rosa.

A dare l’allarme sono stati i parenti, e ora la vicenda è in fase di ricostruzione, col massimo riserbo per le modalità che emergono e per l'età della vittima.

L'abuso si è verificato in casa, in un paese della provincia.

I carabinieri hanno raccolto le prime testimonianze tra i parenti e gli altri familiari.

