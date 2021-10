Prostituzione minorile e possesso di materiale pedopornografico. Con queste accuse la Guardia di Finanza di Cremona ha arrestato Renato Crotti, professionista di 55 anni, già finito nel mirino delle forze dell’ordine per una presunta “distrazione” di 250mila euro dalle casse di una onlus che raccoglieva fondi per gli ospedali e i medici impegnati in prima linea contro il Covid.

Proprio scavando sul 55enne nell’ambito di quella inchiesta, gli inquirenti hanno scoperto, analizzando i suoi dispositivi elettronici finiti sotto sequestro e raccogliendo testimonianze - che l’uomo – attraverso un profilo Facebook fittizio aperto con il nome di Federica Banardi – adescava ragazzini adolescenti, chiedendo loro, dietro pagamento, di inviargli immagini intime se non addirittura più spinte.

Non solo: il lavoro degli investigatori ha portato a ricostruire quella che gli stessi inquirenti ritengono una fitta rete di contatti con diverse persone, alcune minorenni, con le quali, oltre allo scambio di materiale pornografico, sarebbero stati consumati anche atti sessuali.

Crotti si trova ora nel carcere di Cremona, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

