Una bandiera tricolore con un'aquila adagiata su un fascio littorio, appesa davanti a una sede della Cgil in Val di Chiana.

In particolare alla porta di ingresso della sede di Camucia, in provincia di Arezzo, proprio in una zona nella quale cento anni fa si affermava uno degli squadrismi più violenti.

A fare la scoperta è stato il dipendente incaricato di aprire la sede sindacale: immediata l'allerta ai carabinieri che stanno indagando assieme alla Digos. La Cgil di Arezzo ha deciso di sporgere denuncia.

Per Dalida Angelini, segretaria generale in Toscana, è un "fatto gravissimo", si tratta “dell'ennesima intimidazione fascista che come Cgil riceviamo, con un salto di qualità. Ora si appendono bandiere con aquile su fasci littori, roba da anni '20. Stavolta spicca anche la tempistica: alla vigilia delle elezioni politiche e a quasi un anno dall'assalto squadrista alla sede della Cgil nazionale a Roma. Il fascismo, purtroppo, c'è", ha aggiunto, "continueremo a chiedere la messa al bando delle organizzazioni neofasciste e non ci faremo intimidire da nulla". Sulla vicenda è intervenuto il segretario provinciale Alessandro Tracchi: "Qualcuno dirà: è una ragazzata. Qualcuno dirà: è un episodio isolato. Noi diciamo che la maturazione antifascista del nostro Paese non è compiuta".

"È inquietante - sottolinea la segretaria toscana del Pd Simona Bonafè - che ci siano ancora persone nostalgiche dei tempi più bui della storia a tal punto da offendere la sede di un'organizzazione che difende i lavoratori e che fa dell'antifascismo uno dei valori fondanti. Questo avviene alla vigilia di un voto, il momento culmine della democrazia e della libertà, che, è bene ricordarlo, furono riconquistate proprio con la fine del fascismo". Per il presidente della Regione Eugenio Giani "chi offende e attacca le organizzazioni sindacali, offende e attacca le libertà fondamentali e la Costituzione, nata da Resistenza e antifascismo. In Toscana non c'è spazio per rigurgiti nazifascisti" e "il gesto è ancora più intimidatorio perché avviene alla vigilia del voto".

(Unioneonline/D)

