Un uomo di 84 anni, Angelo Taurino, è stato ucciso a coltellate la notte scorsa nella sua abitazione di Maruggio, in provincia di Taranto. A dare l'allarme sarebbe stato un nipote dell'uomo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Manduria e del comando provinciale di Taranto. Il cadavere era disteso sul letto in una pozza di sangue. L'uomo, a quanto si è appreso, presentava una ferita da taglio alla carotide a altre al torace.

Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire le ultime ore di vita dell'anziano, un agricoltore molto conosciuto in paese, e per individuare il possibile movente. Non si esclude una rapina finita male.

