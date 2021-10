Via allo sgombero forzato dei manifestanti “No Green pass” che da venerdì mattina si trovano al porto di Trieste davanti al varco 4.

Dopo l’alba chi aveva passato la notte al sit-in ha smontato le tende e raccolto i sacchi a pelo.

La polizia in prossimità del Varco ha costituito una sorta di barriera tra uomini e mezzi e conta di avanzare lentamente spingendo lavoratori e “No Green pass” lontano dal Varco stesso, anche utilizzando gli idranti.