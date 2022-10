Ragazzini – anche di 10 anni – coinvolti nelle attività di spaccio oppure costretti ad assistere allo smercio.

È uno dei dettagli emersi da un’indagine della Polizia di Stato, che ha scoperto un vasto giro di droga a San Severo, in provincia di Foggia.

Nel corso dell’operazione, che ha portato all’arresto di 43 persone, sono state smantellate in totale 13 piazze di spaccio che si trovavano nei quartieri San Bernardino, Texas, alle case popolari di Via Mario Carli e in via Giulio Cesare.

“Un giro di affari di 3 o anche 4 milioni di euro al mese”, sottolinea il prefetto Francesco Messina, direttore centrale dell'anticrimine della Polizia di Stato.

Il sistema illecito è stato smantellato grazie a due agenti sotto copertura che si sono finti clienti per conquistare la fiducia degli spacciatori. Nel corso delle indagini, durate una decina di mesi, gli investigatori hanno accertato un centinaio di episodi di spaccio, perlopiù cocaina, ma anche hashish e marijuana.

Il pm di Foggia, Alessio Marangelli, ha autorizzato 87 arresti differiti (ovvero non in flagranza di reato per non compromettere le indagini in corso) perché alcuni degli indagati sono stati coinvolti in più episodi di cessione di sostanze stupefacenti.

Per il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, con il blitz di oggi "lo Stato offre, ancora una volta, una dimostrazione di fermezza e di determinazione contro le organizzazioni criminali che tentano di assumere il controllo del territorio, condizionandone la vita economica e sociale".

(Unioneonline/l.f.)

