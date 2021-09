Prima ha accoltellato un uomo alla stazione, poi ha aggredito due anziani, infine è stato bloccato dai carabinieri. Protagonista dei due episodi, avvenuti ieri sera a Cesenatico, è un catanese senza fissa dimora.

Intorno alle 19 si è scagliato con un taglierino contro un 43enne in piazza Ugo Bassi, poi nella fuga ha provocato lesioni a due persone anziane. Il primo è stato portato all’ospedale Bufalini con la massima urgenza, gli altri due sono stati medicati.

A raccontare quanto accaduto è il sindaco Matteo Gozzoli che si Facebook scrive anche: “Voglio esprimere la mia solidarietà alla persona che è stata ferita e che è ricoverata al 'Bufalini' fuori pericolo con dieci giorni di prognosi e ai due anziani che sono state feriti e subito soccorsi da un vicino di casa e dalle forze dell'ordine e per fortuna non sono in condizioni gravi". Inoltre, aggiunge Gozzoli, "un grazie ai Carabinieri della compagnia di Cesenatico che sono intervenuti con impegno e professionalità e hanno arrestato prontamente il colpevole che era in stato confusionale e probabilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Non ci sono motivi per il suo gesto, nessun movente. L'operato di questa sera - puntualizza - è un'altra dimostrazione di come a Cesenatico le forze dell'ordine facciano il loro dovere con competenza e abnegazione. Mi sono recato sul posto per capire come stavano le cose - conclude Gozzoli - e parlare subito con i Carabinieri, ora contiamo sul fatto che le indagini siano veloci ed efficaci”.

