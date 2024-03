Alla fine del turno di lavoro avevano mangiato una torta e si erano sentiti male. E davanti ai sanitari hanno ammesso: la torta era all’hashish.

L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in una ditta di Mairano, in provincia di Brescia: quattro dipendenti hanno accusato malori dopo essersi divisi il dolce a base di marijuana, preparato da uno dei colleghi e offerto agli altri tre a fine turno.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, visitandoli, hanno riscontrato gli stessi malesseri. Tutti e 4 sono stati portati in ospedale per sospetta intossicazione. Ma alla fine non hanno subito conseguenze gravi.

