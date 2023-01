È stato arrestato mentre tentava di violentare una ragazza nel centro storico di Sassari.

L’episodio si è verificato ieri sera intorno alle 20, in una delle zone a quell’ora poco frequentate. L’uomo, di 46 anni, ha tentato di stuprare una ventenne, ma è stato bloccato grazie all’intervento tempestivo di un passante.

La ragazza, mentre camminava in via Sant’Apollinare, è stata afferrata per un braccio dall'aggressore che le ha gridato violente avances verbali. La giovane ha urlato e chiesto aiuto, attirando l’attenzione di un 55enne che in quel momento transitava su quella strada. Ha visto la ragazza che cercava di difendersi dall’aggressore, quindi ha allertato la polizia di Stato, riuscendo a bloccare il 46enne e consegnandolo agli agenti della squadra volante che lo hanno arrestato.

