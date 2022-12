Una bellissima serata a San Gavino dedicata alla scrittrice Grazia Deledda con lo spettacolo dell'attrice Valentina Sulas, fantastica interprete de "La Madre del Prete", trasposizione teatrale del libro “La Madre”. L'attrice ha proposto uno spettacolo coinvolgente, evidenziando la capacità narrativa e interpretativa trasmessa da Grazia Deledda in ogni suo lavoro e in particolare in questo libro che delinea con grande profondità il rapporto di una madre con il proprio figlio, la tensione dovuta al rapporto con l'opinione pubblica di un piccolo paese sardo nel secolo scorso.

«Questo evento è stato valorizzato anche dalla partecipazione delle nostre compagnie teatrali con le suggestive letture tratte dai libri più significativi della scrittrice sarda: Muredda con Gino Marras; Chen'e Sentidu con Silva Achena, Giusy Orru, Graziella Atzori. Le letture di Simonetta Concu e Lorenza Cavatorta – spiega l’assessora alla cultura Silvia Mamusa – ha evidenziato il ruolo della donna sul piano famigliare e sociale. Ringraziamo tutti gli attori, le signore del Centro di Aggregazione Sociale, coordinate dalla pedagogista Gabriella Porcu, per l'omaggio donato a tutto il pubblico presente, la Coop Alfabeta per il progetto sulle pari opportunità e Paolo Tronci per il supporto tecnico, il numeroso pubblico presente».

L'iniziativa rientra nel progetto Colori di Parità, un insieme di eventi di sensibilizzazione sul ruolo della donna in ambito sociale, occupazionale, relazionale, il percorso di affermazione e di cambiamento culturale nella conquista delle pari opportunità.

© Riproduzione riservata