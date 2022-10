A San Gavino nascerà una nuova circonvallazione che collegherà la zona del nuovo ospedale alla strada di Guspini, passando ora per la strada della fonderia.

Ma in molti cittadini desta preoccupazione la parte del tracciato che passerà nella zona di “Ziviriu” vicino a molte abitazioni.

Di qui la raccolta delle firme (300 fino ad oggi) che ha dato vita a una mozione popolare che sarà discussa in consiglio comunale.

I firmatari chiedono un coinvolgimento in questa importante decisione: “Come cittadini – spiegano - non siamo stati coinvolti in questa decisione della maggioranza che ha individuato l’area sulla quale verrà costruita una strada a scorrimento veloce che dovrebbe completare la circonvallazione di San Gavino Monreale. Questo porterà ad un peggioramento della qualità della vita dovuto ai rumori che inevitabilmente verranno prodotti dalle autovetture e dai mezzi pesanti che vi transiteranno e dall’inquinamento che ne deriverà”.

