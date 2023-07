Ci vorrà probabilmente un nuovo sopralluogo nella casa di Arbus dove ieri sera una donna è stata trovata morta.

Caterina Zanda, 87 anni, era ai piedi di una scala, probabilmente vittima di una caduta, mentre la sorella Irina, più giovane di 7 anni, era priva di sensi sul pavimento al piano superiore dell’abitazione di vico Libertà.

Una vicina di casa non vedeva le due donne da qualche giorno e, allarmata, ha avvisato il nipote. Sul posto sono arrivate le ambulanze e i carabinieri.

Irina è stata portata in ospedale a San Gavino Monreale, sembra che non ricordasse nulla e non fosse in grado di parlare.

Il corpo di Caterina, dopo una prima ispezione esterna da parte del medico legale, è stato trasferito al cimitero di San Michele a Cagliari per l’eventuale esame autoptico.

Oggi il pm che coordina le indagini, Emanuele Secci, e il medico legale Roberto Demontis dovrebbero tornare nell'abitazione delle sorelle per un sopralluogo. Intanto i carabinieri della Compagnia di Villacidro, coordinati dal comandante Francesco Capula, stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell’87enne. Da quanto si apprende le due anziane avevano tanti problemi di salute, ma rifiutavano cure dirette e vivevano da tempo da sole. I militari attendono di sentire Irina Zanda per capire cosa è accaduto nella casa.

