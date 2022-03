Pretendeva di entrare alle Poste di via Cavalier Caddeo ad Arbus senza mostrare il Green pass, pur essendone in possesso. Le attività dell’ufficio sono così state rallentate, tanto che è stato chiesto l’intervento dei carabinieri.

I militari hanno denunciato a piede libero la 36enne per interruzione di pubblico servizio. Per lei anche una sanzione da 400 euro per inosservanza delle prescrizioni finalizzate a prevenire o ridurre il contagio da Covid-19, e per aver indossato la mascherina chirurgica abbassata, rendendone inutile la funzione.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata