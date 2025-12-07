Busta paga leggera per 900mila sardi. Tra le più inconsitenti d’Italia. Per un Natale dolce-amaro, che forse verrà trascorso a pensare più a mutui, affitti e bollette che ai regali da comprare per i propri cari.

La beffa per molti pensionati è già arrivata con la tredicesima, in media tra le più basse d’Italia e specchio impietoso di una povertà economica che in questi ultimi anni ha subito ulteriori stangate dal carovita. E nei prossimi giorni anche i lavoratori dipendenti incasseranno uno “stipendio extra” ben più modesto dei colleghi di oltre Tirreno.

Le cifre diffuse dall’Inps ed elaborate dalla Cgia di Mestre sono inequivocabili: nell’Isola l’importo medio che incasseranno come tredicesima pensionati e lavoratori dipendenti si attesterà sui 750 euro, oltre 200 euro in meno rispetto ai 960 percepiti nel resto del Paese. Una disparità evidente.

